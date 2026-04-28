Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Dakota Johnson εμφανίζεται αρχικά να κάθεται στην αγκαλιά του Josh Hartnett και να τον φιλά στο στόμα, πριν η Anne Hathaway πάρει τη θέση του. Αφού τη φιλήσει, τη δαγκώνει, με αποτέλεσμα να γεμίσει με αίμα στα χείλη της και να ουρλιάξει.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Michael Showalter και σενάριο του Nick Antosca, αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση αφορά τη Λόουεν Άσλεϊ (Dakota Johnson), η οποία προσλαμβάνεται από τον Τζέρεμι Κρόφορντ (Josh Hartnett) για να γράψει ως ghostwriter τα μυθιστορήματα της επιτυχημένης συγγραφέα συζύγου του, Verity (Anne Hathaway), η οποία αδυνατεί να τα ολοκληρώσει μετά από ένα ατύχημα. Κατά τη διαμονή της στο σπίτι των Κρόφορντ για να εργαστεί, η Λόουεν ανακαλύπτει σοκαριστικές αλήθειες για τη Βέριτι.

Η ταινία πλαισιώνεται επίσης από τους ηθοποιούς Ismael Cruz Córdova και Μπρέιντι Ουάγκερ.

