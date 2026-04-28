Η Anne Hathaway και η Dakota Johnson φιλιούνται στο στόμα, στο τρέιλερ της νέας ταινίας «Verity».
Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Colleen Hoover, που δημοσιεύτηκε το 2018, το τρέιλερ του οποίου κυκλοφόρησε την Δευτέρα 27 Απριλίου.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Dakota Johnson εμφανίζεται αρχικά να κάθεται στην αγκαλιά του Josh Hartnett και να τον φιλά στο στόμα, πριν η Anne Hathaway πάρει τη θέση του. Αφού τη φιλήσει, τη δαγκώνει, με αποτέλεσμα να γεμίσει με αίμα στα χείλη της και να ουρλιάξει.
Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Michael Showalter και σενάριο του Nick Antosca, αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου.
Η υπόθεση αφορά τη Λόουεν Άσλεϊ (Dakota Johnson), η οποία προσλαμβάνεται από τον Τζέρεμι Κρόφορντ (Josh Hartnett) για να γράψει ως ghostwriter τα μυθιστορήματα της επιτυχημένης συγγραφέα συζύγου του, Verity (Anne Hathaway), η οποία αδυνατεί να τα ολοκληρώσει μετά από ένα ατύχημα. Κατά τη διαμονή της στο σπίτι των Κρόφορντ για να εργαστεί, η Λόουεν ανακαλύπτει σοκαριστικές αλήθειες για τη Βέριτι.
Η ταινία πλαισιώνεται επίσης από τους ηθοποιούς Ismael Cruz Córdova και Μπρέιντι Ουάγκερ.
