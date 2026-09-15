Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη επανήλθε ο Βασίλης Ζούλιας, λίγες ώρες μετά την εξόδιο ακολουθία, τοποθετούμενος για τα επικριτικά σχόλια που δέχεται η οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων για προηγούμενη ανάρτησή του σχετική με τον τραγουδιστή, πήρε αυτή τη φορά το μέρος της οικογένειάς του. Με νέο μήνυμά του, κάλεσε όσους ασκούν κριτική να σταματήσουν, τονίζοντας πως δεν γνωρίζουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρεται στη δική του προσωπική εμπειρία με τις εξαρτήσεις, για την οποία έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν, και εξηγεί πως ακριβώς αυτή η βιωματική γνώση είναι ο λόγος που επιλέγει να τοποθετηθεί. Παράλληλα, υποστηρίζει πως η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε ό,τι μπορούσε για να τον βοηθήσει και ζητά από τον κόσμο να ενημερωθεί καλύτερα πριν αποδώσει ευθύνες, με βάση την παλαιότερη διαμάχη τους.

Το νέο μήνυμα του σχεδιαστή στα social media

«Και δεν πρόλαβε ούτε 24 ώρες κάτω απ’ το χώμα και βγάλατε τα φτυάρια όλοι εσείς που ξέρετε τα πάντα να λοιδορείτε την οικογένεια με τόσο χυδαία λόγια. Σταματήστε για όνομα του Θεού και ακούστε κάποιους που δυστυχώς έχουν εμπειρία σε τέτοια θέματα. Έκαναν το καλύτερο για το παιδί τους οι άνθρωποι που το έβλεπαν να αργοπεθαίνει σε μια ύστατη προσπάθεια να το σώσουν.

Βγάλτε το σκασμό επιτέλους αν δεν έχετε στην οικογένειά σας κάποιον σαν και εμένα γιατί για αυτό μιλάω… αν δεν ήξερα δεν θα μίλαγα. ΚΑΝΕΝΑΣ, μα κανένας, ούτε η μάνα μου η ίδια που με είδε να φεύγω από τα χέρια της στο κενό, ό,τι και να έκανε δεν τα κατάφερε να με σταματήσει από την πορεία που είχα και φυσικά και για μένα έφταιγε η οικογένεια… Απλά δεν πρόλαβε ο Γιώργος όπως πρόλαβα εγώ… Ο πάτος ήταν κοντά, αλλά δεν πρόλαβε… Σταματήστε και ενημερωθείτε σας παρακαλώ. ΕΛΕΟΣ», έγραψε ο σχεδιαστής στα social media.

govastiletto.gr – Βασίλης Ζούλιας για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν ένας βαθιά δυστυχισμένος άνθρωπος…»