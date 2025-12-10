Η Κατερίνα Γερονικολού βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day στον ALPHA, σήμερα Τετάρτη 10/12, με αφορμή το χριστουγεννιάτικο μιούζικαλ στο οποίο πρωταγωνιστεί με τίτλο «Καρυοθραύστης» στο θέατρο Βέμπο. Η ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για τα προβλήματα υγείας του συντρόφου της. Όπως είπε, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης νοσηλεύτηκε αρχικά με πνευμονία, πήρε εξιτήριο με δική του ευθύνη, αλλά επέστρεψε στο νοσοκομείο με κολικό νεφρού.

Όπως αποκάλυψε, την Παρασκευή πήγε στο νοσοκομείο με πνευμονία, ωστόσο, υπέγραψε χαρτί για να πάρει εξιτήριο με δική του ευθύνη. Ωστόσο, χθες Τρίτη 9/12 νοσηλεύτηκε ξανά με κολικό νεφρού. Πλέον βέβαια, βρίσκεται στο σπίτι του όπου ξεκουράζεται.

«Έχει ξυπνήσει τώρα, δεν ξέρω αν μας βλέπει. Είναι καλά. Είναι αυτό που έχουν όλοι οι άνδρες, θεωρούν ότι είναι σούπερ ήρωες. Είχε πυρετούς πολλούς, έλεγε δεν έχει κάτι και τελικά είχε πνευμονία. Πήγαινε στην εκπομπή κανονικά. Την Παρασκευή τον είδα που ήταν στην εκπομπή καταβεβλημένος. Στο νοσοκομείο διαγνώστηκε με πνευμονία. Υπέγραψε να βγει με δική του ευθύνη. Είχε την κόρη του και δεν ήθελε να χάσουμε το Σαββατοκύριακο με την Εύα. Ήρθε και ο κολικός νεφρού χθες… Το προσέχουμε. Στα τόσα χρόνια που είμαστε μαζί έχει αρρωστήσει πολλές φορές αλλά δεν γκρινιάζει», αποκάλυψε η Κατερίνα Γερονικολού.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε με τα πιο όμορφα λόγια για τη σχέση τους. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου 8 χρόνια, ωστόσο, δεν σκέφτονται τον γάμο.

«Είναι τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου. Πάντα λέω και στις φίλες μου, όταν ένα βιβλίο το ανοίγεις, νιώθεις ότι είσαι στο τέλος, στη μέση ή στην αρχή, παρομοιάζοντάς το με μια σχέση. Εγώ λέω ότι είμαι στην αρχή. Αρκεί να πηγαίνει στο νοσοκομείο όταν πρέπει και όλα καλά. Δεν πολύ ζηλεύω. Δεν μου αρέσει σαν συναίσθημα. Δεν μου αρέσει και να την έχει και ο άλλος», εξομολογήθηκε.

«Δεν με απασχολεί ο γάμος. Με απασχολεί να είμαι καλά, αυθεντικά καλά. Μου το λένε οι δικοί μου αλλά δεν με απασχολεί. Εκτός από τη μητερούλα μου που το μόνο που θέλει είναι να είμαι καλά», ξεκαθάρισε περί γάμου.

Σχετικά με τα φετινά τους Χριστούγεννα και πώς θα τα περάσουν, η Κατερίνα Γερονικολού αποκάλυψε: «Θα μου τον πάρει το “Όπου υπάρχει Ελλάδα”, θα έρθει παραμονή Χριστουγέννων στις 12 το βράδυ».

