Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Victoria Beckham αποκάλυψε για πρώτη φορά τον προσωπικό της αγώνα με τη διατροφική διαταραχή μέσα από το ντοκιμαντέρ «Victoria Beckham» του Netflix.

Η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls εξομολογήθηκε ότι δεν εμπιστευόταν κανέναν εκείνη την περίοδο, ούτε καν τον σύζυγό της, David Beckham.

Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy», η Victoria Beckham μίλησε για το πώς βίωσε μόνη της τη δύσκολη αυτή περίοδο.

«Στο ντοκιμαντέρ είπατε, “Όταν έχεις διατροφική διαταραχή, γίνεσαι πολύ καλός στο να λες ψέματα”. Εμπιστευθήκατε κανέναν εκείνη την περίοδο της ζωής σας;» ρώτησε η παρουσιάστρια Alex Cooper, με την Beckham να απαντά: «Όχι. Κανέναν απολύτως».

Όταν ρωτήθηκε πότε ένιωσε έτοιμη να μιλήσει στον David Beckham για τις δυσκολίες της, εξήγησε ότι εκείνος πάντα γνώριζε πόσο πειθαρχημένη ήταν ως προς τη διατροφή της: «Φοβόμουν πολύ να μιλήσω σε οποιονδήποτε. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να εμπιστευτώ κανέναν», προσθέτοντας με περηφάνια ότι κατάφερε μόνη της να μετατρέψει την εμμονή της με το φαγητό σε μια υγιή σχέση.

Η Victoria Beckham επισήμανε ότι η ανεύρεση ισορροπίας ήταν το κλειδί στην πορεία της προς την ίαση, ενώ ο σύζυγός της τη βοήθησε να ξεφύγει από την υπερβολική αφοσίωση στην αερόβια γυμναστική: «Ο David ήταν αυτός που άλλαξε την προπόνησή μου. Με ενθάρρυνε να ξεκινήσω προπόνηση με βάρη», πρόσθεσε η σχεδιάστρια, τονίζοντας ότι ήταν πάντα υποστηρικτικός.

Πριν κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ, η Victoria Beckham μίλησε στην 14χρονη κόρη της για την εμπειρία της.

Η ίδια εξήγησε ότι η προβληματική σχέση της με το φαγητό ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, όταν «όλοι ήταν εμμονικοί με το “χωρίς λιπαρά”». Η ιδέα να καταναλώσει τροφές με λίπος την τρομοκρατούσε, κάνοντάς την υπερβολικά προσεκτική με κάθε τι που έτρωγε.

«Άρχισα να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου και να μη μου αρέσω. Δεν ήξερα πια τι έβλεπα στον καθρέφτη. Ήμουν παχιά; Ήμουν αδύνατη; Δεν ήξερα — χάνεις κάθε αίσθηση της πραγματικότητας. Ήμουν πολύ επικριτική απέναντι στον εαυτό μου. Δεν μου άρεσα», αποκάλυψε η Victoria Beckham μέσα από το ντοκιμαντέρ.

Πηγή: Page Six