Η Victoria Beckham και ο David Beckham έκαναν ακόμη μία εντυπωσιακή κοινή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνοντας τη στιλιστική τους αρμονία.

Η σχεδιάστρια επέλεξε ένα κόκκινο σατέν φόρεμα από το brand της, συνδυάζοντας τη θηλυκότητα με τη διαχρονική κομψότητα.

Η εμφάνιση της Victoria Beckham

Η βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Victoria, καθώς γιόρτασε τα εγκαίνια του νέου καταστήματός της στη Mercer Street, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση της νέας σειράς κόκκινων κραγιόν της.

Για την περίσταση, φόρεσε μια σατέν δημιουργία σε έντονο κόκκινο, την οποία ολοκλήρωσε με mules σε πιο απαλή απόχρωση του ίδιου χρώματος, αφήνοντας το φόρεμα να πρωταγωνιστήσει.

Στο πλευρό της, ο David Beckham επέλεξε το δικό του κομψό στιλ, συμπληρώνοντας αρμονικά την εμφάνιση της συζύγου του. Το ζευγάρι απέδειξε πως το επιτυχημένο couple style δεν απαιτεί πανομοιότυπα σύνολα, αλλά συνδυασμό διαφορετικών προσωπικοτήτων με κοινή αισθητική.

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Οι λαμπεροί καλεσμένοι της βραδιάς

Η Victoria μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εκδήλωση στα social media, ευχαριστώντας φίλους και οικογένεια για τη στήριξή τους. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Anna Wintour και η Eva Longoria.

Για ακόμη μία φορά, οι Beckham έδειξαν πως η κομψότητα στις κοινές τους εμφανίσεις βασίζεται στις προσεγμένες επιλογές και στην αυτοπεποίθηση, χωρίς υπερβολές.

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