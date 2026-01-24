Η Victoria Beckham βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας – όχι για τη μόδα, αλλά για τη μουσική, πάνω από δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του σόλο single της «Not Such an Innocent Girl».

Το τραγούδι, που είχε κυκλοφορήσει το 2001, και τότε είχε φτάσει μέχρι το Νο. 6 στα βρετανικά charts, γνώρισε μια εντυπωσιακή αναβίωση, φτάνοντας φέτος στην πρώτη θέση των βρετανικών και ιρλανδικών iTunes charts.

Αυτή η αναπάντεχη επιστροφή στα μουσικά ρετιρέ, συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες ραγδαίες εξελίξεις στην οικογενειακή ζωή της. Ο πρωτότοκος γιος της, Brooklyn, δημοσιοποίησε ένα σκληρό μήνυμα στα social media, στο οποίο περιγράφει ένα βαθύ ρήγμα στις σχέσεις του με τους γονείς του, συμπεριλαμβανομένων και λεπτομερειών από το γάμο του με τη Nicola Peltz. Η δημόσια αντιπαράθεση προκάλεσε κύμα ενδιαφέροντος από το κοινό για την ιστορία της οικογένειας – και πολλοί από τους θαυμαστές της Victoria Beckham κινητοποιήθηκαν σε πλατφόρμες όπως το iTunes, οδηγώντας το παλιό single στην κορυφή για πρώτη φορά στην καριέρα της ως σόλο καλλιτέχνιδα.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, το τραγούδι έφτασε στο Νο1 σε δύο περιφερειακά chart, το Official Singles Sales chart και το Official Download chart, αλλά δεν κατάφερε να εισέλθει στο Top 100, το οποίο συνδυάζει streams και πωλήσεις για να καθορίσει τις θέσεις στα charts.

Οι ακριβείς αριθμοί για το τραγούδι της Victoria Beckham δεν δημοσιεύθηκαν από την Official Charts Company, αν και αυτή ανέφερε ότι οι πωλήσεις και τα streams του τραγουδιού αυξήθηκαν κατά 19.615% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι θέσεις στις πωλήσεις και τα downloads ουσιαστικά δίνουν στη Victoria Beckham την πρώτη της θέση Νο1 από την εποχή των Spice Girls με το “Holler/ Let Love Lead the Way” το 2000. Οι πέντε Spice Girls είχαν εννέα single που έφτασαν το Νο1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα περισσότερα από οποιοδήποτε γυναικείο συγκρότημα, αλλά η Victoria Beckham δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει το Νο1 ως σόλο καλλιτέχνης.

Πίσω από αυτή την «ανατροπή της χρονιάς» βρίσκεται ένα κύμα ψηφιακής υποστήριξης που ξεκίνησε στα social media με hashtag και καλέσματα προς τους fans, ενώ αναφορές από influencers και χρήστες οδήγησαν το τραγούδι ακόμα και στην κορυφή των charts στην Ιρλανδία. Μάλιστα, ο μικρότερος γιος της Victoria, Cruz, συνέβαλε στην τάση χρησιμοποιώντας το τραγούδι σε δημοσιεύσεις του στο Instagram, δίνοντας πρόσθετη ώθηση στο viral κύμα.

