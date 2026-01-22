Η Victoria Beckham έγινε viral μετά την καταγγελία του γιου της! Ο Brooklyn επιβεβαίωσε τη Δευτέρα την οριστική ρήξη με τους γονείς του και μία μέρα μετά, τα social media βομβαρδίστηκαν με memes. Αιτία ήταν ο… ακατάλληλος χορός της μητέρας του στον γάμο του το 2022, ένα περιστατικό που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στο διαδίκτυο, βάζοντας μια χιουμοριστική νότα στο οικογενειακό δράμα.

Στο ίδιο μήνυμα, ο 26χρονος κατηγόρησε τους γονείς του ότι προσπάθησαν να «σαμποτάρουν» τη σχέση του με τη Nicola Peltz, ακόμη και πριν από τον γάμο τους. Επιπλέον, κατήγγειλε ότι στράφηκαν τα αδέλφια του εναντίον του και περιέγραψε το περιστατικό της δεξίωσης, όταν η Victoria τον άφησε αμήχανο και ντροπιασμένο μπροστά σε 500 καλεσμένους.

Στο TikTok, οι χρήστες άρχισαν να δημιουργούν αμέτρητα memes, προσπαθώντας να «αποκρυπτογραφήσουν» τι ακριβώς εννοούσε ο Brooklyn Beckham με τον «ακατάλληλο χορό».

Δείτε μερικά βίντεο

Από όλο αυτό τον χαμό που έχει γίνει με τους Μπέκαμ, αυτό που πραγματικά με ενδιαφέρει να δω είναι το “inappropriate dance” της Βικτώρια στο γάμο του Μπρούκλυν 😏 pic.twitter.com/2tV6kJmoNP — iΔούκισσα 💎 (@spitiki63607) January 21, 2026

