Η Victoria Beckham έγινε viral μετά την καταγγελία του γιου της! Ο Brooklyn επιβεβαίωσε τη Δευτέρα την οριστική ρήξη με τους γονείς του και μία μέρα μετά, τα social media βομβαρδίστηκαν με memes. Αιτία ήταν ο… ακατάλληλος χορός της μητέρας του στον γάμο του το 2022, ένα περιστατικό που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στο διαδίκτυο, βάζοντας μια χιουμοριστική νότα στο οικογενειακό δράμα.
Στο ίδιο μήνυμα, ο 26χρονος κατηγόρησε τους γονείς του ότι προσπάθησαν να «σαμποτάρουν» τη σχέση του με τη Nicola Peltz, ακόμη και πριν από τον γάμο τους. Επιπλέον, κατήγγειλε ότι στράφηκαν τα αδέλφια του εναντίον του και περιέγραψε το περιστατικό της δεξίωσης, όταν η Victoria τον άφησε αμήχανο και ντροπιασμένο μπροστά σε 500 καλεσμένους.
Στο TikTok, οι χρήστες άρχισαν να δημιουργούν αμέτρητα memes, προσπαθώντας να «αποκρυπτογραφήσουν» τι ακριβώς εννοούσε ο Brooklyn Beckham με τον «ακατάλληλο χορό».
Δείτε μερικά βίντεο
@heygirl.dergisi #VictoriaBeckham, #BrooklynBeckham ve #NicolaPeltz ♬ orijinal ses – Heygirl Dergisi
@greek_tvision #greektvision ♬ Alors on danse – Radio Edit – Stromae
@froudfamily This is exactly how I picture it… #victoriabeckham #brooklynbeckham #nicolapeltzbeckham #firstdance #fyp ♬ เสียงต้นฉบับ – อามอน งมชาว
@thelitlist__ OMG GUYS THE VICTORIA BECKHAM DANCE AT THE WEDDING VIDEO IS OUT! 👀⚠️👀⚠️ #family #drama #beckham #weddingdance #wedding ♬ Out of Your Mind (feat. Victoria Beckham) (Radio Edit) – True Steppers & Dane Bowers
@willsoulos #brooklynbeckham ♬ Always Another Day (Synth) – Ah2
@scrollwhileaiworks Victoria Beckham leads the first dance at Brooklyn’s wedding. #DavidBeckham #VictoriaBeckham #BrooklynBeckham #wedding #BeckhamWedding ♬ original sound – Scroll while AI works
Από όλο αυτό τον χαμό που έχει γίνει με τους Μπέκαμ, αυτό που πραγματικά με ενδιαφέρει να δω είναι το “inappropriate dance” της Βικτώρια στο γάμο του Μπρούκλυν 😏 pic.twitter.com/2tV6kJmoNP
— iΔούκισσα 💎 (@spitiki63607) January 21, 2026
govastiletto.gr -Victoria Beckham: Η προσωπική της make up artist αποκαλύπτει πώς θα πετύχεις το iconic smokey eye