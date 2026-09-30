Η Victoria Beckham φαίνεται πως έχει βρει έναν ιδιαίτερα…στιλάτο τρόπο για να προετοιμαστεί για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η 52χρονη σχεδιάστρια μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο από την προπόνησή της, στο οποίο εμφανίζεται να γυμνάζεται φορώντας ένα look που σίγουρα δεν θυμίζει την κλασική εμφάνιση του γυμναστηρίου.

Στο βίντεο, η Victoria Beckham ανεβαίνει σε ένα stair climber, έχοντας επιλέξει μια δερμάτινη φούστα και ψηλοτάκουνες γόβες. Το στιγμιότυπο κατέγραψε ο σύζυγός της, David Beckham, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται πίσω από την κάμερα.

Μάλιστα, την ώρα που η σχεδιάστρια συνεχίζει την προπόνησή της, ο David ακούγεται να της λέει: «Φαίνεται ότι είσαι έτοιμη». Η ίδια, με χιούμορ, συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα emoji που γελά.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έρχεται λίγες ημέρες πριν από την παρουσίαση της νέας συλλογής της Victoria Beckham στο Παρίσι.

Η Victoria Beckham πρόκειται να παρουσιάσει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τη συλλογή της για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Μέχρι τότε, φαίνεται πως η ίδια έχει μπει ήδη σε… fashion week mood, ακόμη και όταν βρίσκεται πάνω σε ένα μηχάνημα γυμναστικής.

Husband David filmed his wife making her preparations for Paris Fashion Week. https://t.co/GetlFOhmwR

— The Independent (@Independent) September 29, 2026

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