Φαίνεται πως αυτή η περίοδος δεν είναι η πιο εύκολη για τη Victoria Beckham, καθώς η ένταση στη σχέση της με τον γιο της Brooklyn Beckham συνεχίζει να απασχολεί τη δημοσιότητα.

Ο ίδιος ο Brooklyn Beckham είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει με την οικογένειά του, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, αφήνοντας αιχμές για τη σχέση του με τους γονείς του και τη στάση τους απέναντι στη σύζυγό του, Nicola Peltz Beckham.

Παράλληλα, στο παρελθόν είχε προκύψει συζήτηση και για στιγμιότυπο από τον γάμο του, το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Wall Street Journal, η Victoria Beckham ρωτήθηκε έμμεσα για την οικογενειακή της κατάσταση, αποφεύγοντας ωστόσο να αναφερθεί ονομαστικά στον γιο της ή να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

Όπως δήλωσε: «Νομίζω πως πάντα θα αγαπάμε πολύ τα παιδιά μας. Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε. Βρισκόμαστε στο προσκήνιο για περισσότερα από 30 χρόνια. Το μόνο που προσπαθήσαμε πάντα να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και να τα αγαπάμε. Αυτό είναι το μόνο που θέλω πραγματικά να πω γι’ αυτό».

