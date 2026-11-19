Μια οικογενειακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί πραγματοποίησαν η Victoria και ο David Beckham, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Παρίσι για να στηρίξουν τον γιο τους, Romeo, σε μια σημαντική στιγμή της επαγγελματικής του πορείας.

Μαζί τους βρέθηκε και η σύντροφός του, Kim Turnbull. Η οικογένεια έδωσε το «παρών» στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Forty Love», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Για τον 24χρονο Romeo, η βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδότησε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

Το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Romeo

Η ταινία «Forty Love» αποτελεί μια queer ερωτική ιστορία με φόντο τον κόσμο του τένις, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο φωτογράφος Pierre-Ange Carlotti.

Η συμμετοχή του Romeo στην παραγωγή σηματοδοτεί μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση για τον ίδιο, καθώς μέχρι σήμερα είχε ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και το μόντελινγκ.

Η σχέση του Romeo με την Kim Turnbull

Ο Romeo και η Kim Turnbull ξεκίνησαν τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2024. Τον Ιούνιο του 2025 έγινε γνωστό ότι οι δυο τους είχαν χωρίσει, ωστόσο προς το τέλος της ίδιας χρονιάς εμφανίστηκαν ξανά μαζί, πυροδοτώντας τις φήμες περί επανασύνδεσης.

Τον Ιανουάριο του 2026 είχαν εντοπιστεί στο Παρίσι σε διπλό ραντεβού, μαζί με τον μικρότερο αδελφό του Romeo, Cruz, και τη σύντροφό του, Jackie Apostel.

Proud parents Victoria and David Beckham treat Romeo and girlfriend Kim Turnbull to a Parisian dinner date after the premiere of his gay tennis movie Forty Love https://t.co/xlp3gCACAj — Daily Mail (@DailyMail) November 18, 2026



Πηγή φωτογραφιών: .dailymail.com

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