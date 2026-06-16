Η Victoria Beckham και ο David Beckham απέδειξαν για ακόμη μία φορά γιατί θεωρούνται ένα από τα πιο κομψά ζευγάρια της διεθνούς showbiz, κατά την πρόσφατη εμφάνισή τους σε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Η.Π.Α. και Παραγουάης.

Το διάσημο ζευγάρι παρακολούθησε την αναμέτρηση από VIP box, έχοντας στο πλευρό του τον Tom Cruise, με τους τρεις αστέρες να συγκεντρώνουν τα βλέμματα των φωτογράφων και των φιλάθλων.

Η Victoria Beckham επέλεξε ένα κομψό tailoring σύνολο σε ανθρακί απόχρωση, πιστό στη μίνιμαλ και sophisticated αισθητική που την χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια. Με αυστηρές γραμμές και διακριτικές λεπτομέρειες, το look της ανέδειξε για ακόμη μία φορά την αδυναμία της στο σύγχρονο power dressing.

Δίπλα της, ο David Beckham εμφανίστηκε με ένα διαχρονικό navy κοστούμι, δημιουργώντας ένα απόλυτα συντονισμένο couple look που συνδύαζε κομψότητα και ανεπιτήδευτο στιλ.

Η κοινή τους εμφάνιση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά γιατί παραμένουν fashion icons, με κάθε δημόσια παρουσία τους να μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της μόδας.

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Govastiletto.gr – David Beckham: Απέκτησε το δικό του αστέρι στο Hollywood – Το φιλί της συζύγου του, Victoria