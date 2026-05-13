Η Victoria Swarovski έκλεψε τις εντυπώσεις στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision Song Contest 2026, πραγματοποιώντας μία από τις πιο λαμπερές εμφανίσεις της βραδιάς.

Η 32χρονη παρουσιάστρια ανέβηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle φορώντας μία εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα διακοσμημένη με λαμπερά στρας, η οποία συνδύαζε glamour αισθητική με έντονα θηλυκές λεπτομέρειες.

Το εφαρμοστό φόρεμα με το βαθύ ντεκολτέ τόνιζε τη σιλουέτα της, ενώ οι sparkling λεπτομέρειες έδωσαν ακόμη περισσότερη λάμψη στην παρουσία της μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές.

Η Victoria Swarovski παρουσίασε το πρώτο μέρος του διαγωνισμού μαζί με τον Mirjam Weichselbraun και τον Michael Ostrowski, με το κοινό να σχολιάζει έντονα τόσο το στιλ, όσο και τη σκηνική της παρουσία.

Η ίδια μπορεί να κουβαλά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα επώνυμα στον χώρο της μόδας και του design, ωστόσο έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της πορεία στην τηλεόραση και τη μουσική βιομηχανία.