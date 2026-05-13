Γεννημένη στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας, η Victoria Swarovski επέλεξε από νεαρή ηλικία να ακολουθήσει ανεξάρτητη καριέρα, μακριά από τον οικογενειακό κολοσσό των κρυστάλλων Swarovski.
Σε ηλικία μόλις 16 ετών υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Sony Music, ενώ λίγα χρόνια αργότερα μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να ασχοληθεί πιο ενεργά με τη μουσική.
Η αναγνωρισιμότητά της εκτοξεύτηκε το 2016, όταν κέρδισε το δημοφιλές show «Let’s Dance», ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά τηλεοπτικά πρόσωπα της γερμανόφωνης τηλεόρασης.
Η εμφάνισή της στη φετινή Eurovision επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο stylish παρουσίες της αυστριακής showbiz, με το κόκκινο χαλί και τη σκηνή του διαγωνισμού να μετατρέπονται σε προσωπική της πασαρέλα.
