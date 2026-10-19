Τα αγγελάκια της Victoria’s Secret φόρεσαν ξανά τα φτερά τους και το πιο εμβληματικό lingerie catwalk στον κόσμο επέστρεψε πιο εντυπωσιακό από ποτέ.

Το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, το Los Angeles φόρεσε τα γιορτινά του για το Victoria’s Secret Fashion Show 2026, χαρίζοντας μια βραδιά γεμάτη μόδα, μουσική και υψηλή αισθητική.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria’s Secret (@victoriassecret)

Αν και η επανεμφάνιση των θρυλικών supermodels έκλεψε τις εντυπώσεις, την παράσταση έκλεψε η Kylie Jenner, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα του brand, φορώντας το μυθικό Fantasy Bra των 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria’s Secret (@victoriassecret)

Η εμφάνιση της Kylie Jenner με το Fantasy Bra των 50 εκατομμυρίων

Οκτώ χρόνια μετά την τελευταία παρουσία του στην πασαρέλα, το θρυλικό κόσμημα της Victoria’s Secret επέστρεψε μέσα από μια εντυπωσιακή συνεργασία με τον οίκο Jacob & Co.

Η δημιουργία, κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από χρυσό και διαμάντια, περιλάμβανε 4.410 φυσικά διαμάντια και στο επίκεντρό της ένα σπάνιο κίτρινο διαμάντι 75,54 καρατίων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria’s Secret (@victoriassecret)

Η επιλογή της Kylie Jenner για τη συγκεκριμένη εμφάνιση δεν ήταν τυχαία. Με την επιρροή της να εκτείνεται από τη βιομηχανία της ομορφιάς μέχρι τον χώρο της μόδας και των social media, η παρουσία της στην πασαρέλα αποτύπωσε τη μετατόπιση της Victoria’s Secret προς μια νέα αντίληψη της διασημότητας, στην οποία τα supermodels και οι προσωπικότητες της pop κουλτούρας μοιράζονται πλέον την ίδια σκηνή.

Φορώντας λευκά φτερά και ένα σύνολο που άφηνε το πολύτιμο κόσμημα να πρωταγωνιστεί, η Jenner πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στο fashion show, έχοντας στο κοινό τη μητέρα της, Kris Jenner, και τον σύντροφό της, Timothée Chalamet.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria’s Secret (@victoriassecret)

Η ανάρτηση της μητέρας της, Kris Jenner

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kris Jenner (@krisjenner)

Η επιστροφή του λαμπερού show στο Los Angeles

Ύστερα από 19 χρόνια, το Victoria’s Secret Fashion Show έκανε μια θριαμβευτική επιστροφή στο Los Angeles, καταλαμβάνοντας τα Sony Pictures Studios. Η πασαρέλα πλημμύρισε ξανά από τα εμβληματικά υπερμεγέθη φτερά, τη θεατρικότητα και την απαράμιλλη λάμψη που έχτισαν τον μύθο του πιο διάσημου fashion show.

Υπό τη δημιουργική ματιά του Adam Selman, η βραδιά λειτούργησε ως μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, τιμώντας τα θρυλικά «αγγελάκια» που έγραψαν ιστορία, αλλά και τη νέα γενιά μοντέλων που φέρνει έναν αέρα ανανέωσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria’s Secret (@victoriassecret)

Η Bella Hadid άνοιξε το show

Την έναρξη της βραδιάς ανέλαβε η Bella Hadid, η οποία εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό σύνολο σε έντονο πράσινο χρώμα, διακοσμημένο με περίτεχνα φτερά εμπνευσμένα από ανθισμένα κλαδιά. Η εμφάνισή της έδωσε τον τόνο σε ένα show που οργανώθηκε γύρω από τις τέσσερις εποχές του χρόνου, με κάθε ενότητα να αποκτά τη δική της χρωματική παλέτα, αισθητική και συναισθηματική ταυτότητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria’s Secret (@victoriassecret)

Η πασαρέλα εξελίχθηκε σε μια διαδοχή διαφορετικών κόσμων, όπου τα lingerie looks συνδυάστηκαν με εντυπωσιακές κατασκευές, κρύσταλλα, δαντέλες και αιθέρια υφάσματα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria’s Secret (@victoriassecret)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria’s Secret (@victoriassecret)

govastiletto.gr -Fantasy Bra: Πόσα εκατομμύρια κοστίζει το διάσημο σουτιέν της Victoria’s Secret