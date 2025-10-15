Μετά τη μεγάλη αναβίωση του 2024, το Victoria’s Secret Fashion Show επιστρέφει και φέτος, χαρίζοντας μία βραδιά γεμάτη λάμψη, αισθησιασμό και εμβληματικές εμφανίσεις.

