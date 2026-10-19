Ύστερα από 19 χρόνια, το Victoria’s Secret Fashion Show έκανε μια θριαμβευτική επιστροφή στο Los Angeles, το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, καταλαμβάνοντας τα Sony Pictures Studios κι επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα events στον χώρο της μόδας.

Η πασαρέλα γέμισε ξανά με τα θρυλικά «αγγελάκια», τα υπερμεγέθη φτερά και τις αισθησιακές δημιουργίες lingerie που καθιέρωσαν το brand. Δίπλα στα κορυφαία supermodels του πλανήτη, εντυπωσιακές μουσικές εμφανίσεις συμπλήρωσαν το σκηνικό, μετατρέποντας το show σε ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα.

Υπό τη δημιουργική ματιά του Adam Selman, η βραδιά λειτούργησε ως μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, τιμώντας τα θρυλικά «αγγελάκια» που έγραψαν ιστορία, αλλά και τη νέα γενιά μοντέλων που φέρνει έναν αέρα ανανέωσης.

H Bella Hadid άνοιξε το φαντασμαγορικό show

Το έναυσμα για το φαντασμαγορικό show έδωσε η Bella Hadid, καθηλώνοντας το κοινό με μια εντυπωσιακή δημιουργία σε έντονο πράσινο, πλαισιωμένη από περίτεχνα φτερά που θύμιζαν ανθισμένα κλαδιά. Η εμφάνισή της σηματοδότησε την αρχή ενός θεματικού ταξιδιού στις τέσσερις εποχές του χρόνου, όπου κάθε ενότητα είχε τη δική της ξεχωριστή παλέτα, αισθητική και ατμόσφαιρα.

Από τη ρομαντική και ανθισμένη άνοιξη μέχρι το εκρηκτικό καλοκαίρι, και από τους αισθησιακούς κορσέδες του φθινοπώρου έως τις παγωμένες, αστραφτερές αποχρώσεις του χειμώνα, η πασαρέλα μεταμορφώθηκε σε έναν ονειρικό καμβά με κρύσταλλα, περίτεχνες δαντέλες, αιθέρια υφάσματα και επιβλητικές κατασκευές.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria’s Secret (@victoriassecret)

Τα θρυλικά «αγγελάκια» συναντούν τη νέα γενιά των supermodels

Η Adriana Lima, ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα στην ιστορία του brand, επέστρεψε για την 21η συμμετοχή της και ανέλαβε να κλείσει το show, σε μια στιγμή με ισχυρό συμβολισμό.

Δίπλα της βρέθηκαν η Alessandra Ambrosio, η οποία συμπλήρωσε 20 συμμετοχές, η Candice Swanepoel, η Doutzen Kroes, η Behati Prinsloo, η Jasmine Tookes και η Joan Smalls.

Η Candice Swanepoel

Η Alessandra Ambrosio

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Jasmine Tookes

Ξεχωριστή θέση είχαν επίσης η Rosie Huntington-Whiteley, που επέστρεψε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret έπειτα από 16 χρόνια, και η Elsa Hosk, η οποία φόρεσε ξανά τα φτερά της σχεδόν μία δεκαετία μετά την προηγούμενη εμφάνισή της.

Την ίδια στιγμή, η Gigi Hadid, η Anok Yai, η Irina Shayk, η Barbara Palvin, η Alex Consani, η Ashley Graham και η Paloma Elsesser συνέθεσαν, μαζί με πολλά ακόμη μοντέλα, ένα cast που ανέδειξε τη φιλοδοξία του brand να διευρύνει την εικόνα της σύγχρονης Angel.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria’s Secret (@victoriassecret)

Tο ντεμπούτο της 21χρονης Solange Omon

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν και το ντεμπούτο της 21χρονης Solange Omon, η οποία εξασφάλισε μια θέση στην πασαρέλα έπειτα από τη νίκη της στο «Angels Among Us», τη διαδικτυακή σειρά casting της Victoria’s Secret.

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Η Kylie Jenner με το Fantasy Bra των 50 εκατομμυρίων δολαρίων

Αν και η επανεμφάνιση των θρυλικών supermodels έκλεψε τις εντυπώσεις, την παράσταση έκλεψε η Kylie Jenner, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα του brand, φορώντας το μυθικό Fantasy Bra των 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οκτώ χρόνια μετά την τελευταία παρουσία του στην πασαρέλα, το θρυλικό κόσμημα της Victoria’s Secret επέστρεψε μέσα από μια εντυπωσιακή συνεργασία με τον οίκο Jacob & Co.

Η δημιουργία, κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από χρυσό και διαμάντια, περιλάμβανε 4.410 φυσικά διαμάντια και στο επίκεντρό της ένα σπάνιο κίτρινο διαμάντι 75,54 καρατίων.

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Η επιλογή της Kylie Jenner για τη συγκεκριμένη εμφάνιση δεν ήταν τυχαία. Με την επιρροή της να εκτείνεται από τη βιομηχανία της ομορφιάς μέχρι τον χώρο της μόδας και των social media, η παρουσία της στην πασαρέλα αποτύπωσε τη μετατόπιση της Victoria’s Secret προς μια νέα αντίληψη της διασημότητας, στην οποία τα supermodels και οι προσωπικότητες της pop κουλτούρας μοιράζονται πλέον την ίδια σκηνή.

Φορώντας λευκά φτερά και ένα σύνολο που άφηνε το πολύτιμο κόσμημα να πρωταγωνιστεί, η Jenner πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στο fashion show, έχοντας στο κοινό τη μητέρα της, Kris Jenner, και τον σύντροφό της, Timothée Chalamet.

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Τα performances της βραδιάς

Εξίσου σημαντικό ρόλο στην ατμόσφαιρα της βραδιάς είχε η μουσική, η οποία αποτελεί διαχρονικά αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας του Victoria’s Secret Fashion Show.

Η Tate McRae, η Megan Thee Stallion, η Megan Moroney και το ανερχόμενο girl group KATSEYE ανέλαβαν τις ζωντανές εμφανίσεις, μετατρέποντας την πασαρέλα σε μια σκηνή γεμάτη ρυθμό και ενέργεια.

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Η Tate McRae παρουσίασε, μεταξύ άλλων, το νέο της τραγούδι «Housewife», ενώ η Megan Thee Stallion δεν περιορίστηκε στον ρόλο της performer, αλλά περπάτησε και η ίδια στην πασαρέλα φορώντας τα χαρακτηριστικά φτερά του brand.

Το φινάλε με την Adriana Lima

Η αυλαία έπεσε θεαματικά με την Adriana Lima να επιστρέφει στο προσκήνιο και όλα τα μοντέλα να πλημμυρίζουν ξανά την πασαρέλα, χορεύοντας στους ρυθμούς του «Say You’ll Be There» των Spice Girls κάτω από μια βροχή από ροζ κομφετί. Ήταν ένα φινάλε γεμάτο εορταστική ενέργεια αλλά και γλυκιά νοσταλγία, αναβιώνοντας τη χρυσή εποχή που το Victoria’s Secret Fashion Show αποτελούσε το απόλυτο γεγονός της παγκόσμιας μόδας.

Η φετινή διοργάνωση λειτούργησε ως μια υπενθύμιση της ιδιαίτερης θέσης που εξακολουθεί να κατέχει το Victoria’s Secret Fashion Show στη συλλογική μνήμη της μόδας.

Σε μια εποχή όπου τα όρια ανάμεσα στο runway, την ψυχαγωγία και την ψηφιακή κουλτούρα γίνονται ολοένα πιο δυσδιάκριτα, το brand επέλεξε να επενδύσει στα στοιχεία που το έκαναν διάσημο, επαναπροσδιορίζοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο τα παρουσιάζει.

Και αν κάτι ανέδειξε το φετινό show, είναι πως τα φτερά των Angels εξακολουθούν να έχουν τη δύναμη να τραβούν τα βλέμματα. Αυτή τη φορά, όμως, φιλοδοξώντας να αφηγηθούν μια πιο σύγχρονη ιστορία.

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govastiletto.gr -Victoria’s Secret 2026: Η στιγμή που η Kylie Jenner εμφανίστηκε με το Fantasy Bra των 50 εκατομμυρίων!