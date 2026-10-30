Μια λαμπερή προσθήκη στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς υποδέχθηκε γνωστό εμπορικό κέντρο των βορείων προαστίων. Η Victoria’s Secret εγκαινίασε επίσημα το νέο της κατάστημα στο The Mall Athens την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους φίλους του διεθνούς φήμης brand. Το opening συγκέντρωσε πλήθος επωνύμων από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» και γιόρτασαν τη νέα αυτή άφιξη.

Ανάμεσά τους ήταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Josephine, η Ελένη Βουλγαράκη, η Νίκη Λάμη, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Ανθή Βούλγαρη, η Άννα Πρέλεβιτς, η Όλγα Ντάλλα, η Πένυ Αγοραστού, η Ιλένια Ουίλιαμς, η Γωγώ Φαρμάκη και πολλές ακόμη.

Με τη χαρακτηριστική αισθητική και τη διεθνή ταυτότητά της, η Victoria’s Secret φέρνει στο The Mall Athens τον δικό της κόσμο, συνδυάζοντας τη θηλυκότητα, την αυτοπεποίθηση και τις σύγχρονες τάσεις της μόδας και της ομορφιάς.

Δείτε όλες τις επώνυμες που έδωσαν το παρών

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Ελένη Βουλγαράκη-Ιλένια Ουίλιμας

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Άννα Πρέλεβιτς-Τέτα Πρέλεβιτς

Χαρά Παππά

Πένυ Αγοραστού

Άννα Θεοδωρίδη

Josephine

Λεάννα Μάρκογλου

Στέλλα Μουγκαλιάν

Νίκη Λάμη

Φωτεινή Πετρογιάννη

Γωγώ Φαρμάκη-Ιλένια Ουίλιαμς-Ελένη Βουλγαράκη-Ευρυδίκη Βαλαβάνη-Χριστίνα Κανελλοπούλου-Κέισι Μίζιου

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Λαμπερές παρουσίες στο opening νέου καταστήματος στο The Mall Athens