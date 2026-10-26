Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, η Βικτώρια Δέλλα προχώρησε σε μια εκτενή και συγκινητική ανάρτηση, πέντε μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα. Η 19χρονη κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα ανέβασε ένα βίντεο στα social media, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης και της αλληλεγγύης απέναντι στους ανθρώπους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Παράλληλα, η ίδια ξεκαθάρισε την αλήθεια γύρω από τα αίτια θανάτου της μητέρας της, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που απέδιδαν την απώλειά της στον καρκίνο του μαστού.

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