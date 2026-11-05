Νέες στιγμές από την καθημερινότητά της μοιράστηκε η Βικτώρια Δέλλα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κλέβοντας τις εντυπώσεις με την ομορφιά και τη λάμψη της.

Η νεαρή κοπέλα κάνει τα δικά της βήματα για το μέλλον, προσπαθώντας σταδιακά να προσαρμοστεί στη νέα της πραγματικότητα και να διαχειριστεί την απουσία της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @_victoriadella

Η Βικτώρια έχει εγκατασταθεί στην Κύπρο. Στο νέο αυτό ξεκίνημα έχει στο πλευρό της τη νονά της, τη γνωστή σχεδιάστρια μόδας Στάλω Ηλία, η οποία κατοικεί μόνιμα στη Λάρνακα και διατηρεί μαζί της μια ιδιαίτερα στενή σχέση, καθώς ήταν κουμπάρα με τη Γωγώ Μαστροκώστα και στάθηκε δίπλα της στη μάχη που έδωσε.

Η νέα ζωή στην Κύπρο και οι σπουδές

Η απόφαση της Βικτώριας Δέλλα να μετακομίσει στην Κύπρο συνδέεται με τις σπουδές της στην Ιατρική, ένα όνειρο που, όπως αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον της, αποτελούσε έναν από τους σημαντικούς στόχους της. Η νεαρή κοπέλα είχε μιλήσει αρκετές φορές με τη μητέρα της για αυτή την επιθυμία και πλέον προσπαθεί να κάνει πραγματικότητα όσα σχεδίαζαν μαζί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @_victoriadella

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