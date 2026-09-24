Τέσσερις μήνες συμπληρώνονται από την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, με το κενό που άφησε πίσω της να παραμένει δυσαναπλήρωτο για τους οικείους της. Ο Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους, Βικτώρια, στηρίζουν ο ένας τον άλλον, καθώς διαχειρίζονται το βαρύ πένθος.

Παρά τις δυσκολίες, η 18χρονη Βικτώρια ετοιμάζεται για ένα νέο ξεκίνημα: αποφάσισε να μετακομίσει στην Κύπρο για να σπουδάσει Ιατρική, κάνοντας το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του μεγάλου της ονείρου.

Σε ανάρτηση που έκανε η Βικτώρια Δέλλα στο Instagram φαίνεται πιο όμορφη και πιο λαμπερή από ποτέ. Στο μήνυμά της μάλιστα που έγραψε στη λεζάντα στα social media, περνά ένα όμορφο μήνυμα: «Μία καθαρή καρδιά πάντα νικά», έγραψε χαρακτηριστικά. Σε σχόλιο κάτω από την ανάρτησή της, ο καλός φίλος της μητέρας της, Χάρης Σιανίδης, έκανε ένα όμορφο σχόλιο, γράφοντας: «Η Γωγώ μελαχρινή. Είσαι κούκλα αγάπη μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @_victoriadella

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