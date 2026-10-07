Βικτώρια Δέλλα: Η νέα εντυπωσιακή εμφάνιση σε βραδινή της έξοδο στην Κύπρο

Η νεαρή κοπέλα, μετά τον τραγικό χαμό της αγαπημένης της μητέρας, κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον και τις σπουδές της στην ιατρική, οι οποίες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές.

Στον προσωπικό λογαριασμό της στο instagram, ανέβασε μια σειρά από νέες της φωτογραφίες από κάποια βραδινή της έξοδο.

Ντυμένη σε total black look, εντυπωσίασε με την παρουσία της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @_victoriadella

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