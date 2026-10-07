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Βικτώρια Δέλλα: Η νέα εντυπωσιακή εμφάνιση σε βραδινή της έξοδο στην Κύπρο

Έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της...
Βασίλης Κοντζεδάκης
07.10.2026 | 07:00 UPD:06.10.2026, 23:31
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα εντυπωσιακή εμφάνιση σε βραδινή της έξοδο στην Κύπρο

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Η Βικτώρια Δέλλα έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, αφού πλέον έχει αφήσει πίσω της το σχολείο και φοιτεί στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου.

Η νεαρή κοπέλα, μετά τον τραγικό χαμό της αγαπημένης της μητέρας, κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον και τις σπουδές της στην ιατρική, οι οποίες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές.

Στον προσωπικό λογαριασμό της στο instagram, ανέβασε μια σειρά από νέες της φωτογραφίες από κάποια βραδινή της έξοδο.

Ντυμένη σε total black look, εντυπωσίασε με την παρουσία της.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @_victoriadella

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