Λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, έκανε πρώτη της ανάρτησή της στα social media, στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα χωρίς να χρειαστεί να γράψει πολλά λόγια.

Η νεαρή επέλεξε να μοιραστεί μέσω Instagram Story το νέο βίντεο κλιπ της Κέλλυς Κελεκίδου για το τραγούδι «Καλέ μου άγγελε», ένα κομμάτι που δημιουργήθηκε ως αφιέρωση στη Γωγώ Μαστροκώστα. Η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς πολλοί είδαν σε αυτήν έναν ιδιαίτερο τρόπο να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της.

Η Κέλλυ Κελεκίδου θέλησε μέσα από το «Καλέ μου άγγελε» να αποχαιρετήσει μια αγαπημένη φίλη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Το τραγούδι, σε μουσική του Γιώργου Μουκίδη, μιλά για την απώλεια, την αγάπη που δεν χάνεται και τις αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Το music video γυρίστηκε στο Μεσολόγγι, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Danny Ntarlas, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική εικόνα που ενισχύει ακόμη περισσότερο το συναίσθημα του τραγουδιού.

govastiletto.gr -Μαρία Καλάβρια για Γωγώ Μαστροκώστα: «Ήταν σπάνια η αγάπη με τον Τραϊανό Δέλλα»