Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Βικτώρια Δέλλα, την πρώτη μετά την απώλεια της αγαπημένης της μητέρας, Γωγώς Μαστροκώστα. Η 18χρονη κόρη του Τραϊανού Δέλλα, η οποία πλέον κάνει τα πρώτα της βήματα στο εξωτερικό ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, βρέθηκε στην Κύπρο.

Το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, έδωσε το παρών στην 21η απονομή των βραβείων «Madame Figaro – Γυναίκες της Χρονιάς» στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Στο πλευρό της είχε τη νονά της, Στάλω Ηλία, έναν από τους πιο κοντινούς ανθρώπους της οικογένειάς της, με τις δυο τους να φωτογραφίζονται μαζί χαμογελαστές κατά την άφιξή τους στον χώρο της εκδήλωσης.

Η παρουσία της 18χρονης στη λαμπερή τελετή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήρθε λίγους μήνες μετά τη μεγάλη απώλεια της μητέρας της, αλλά και σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για την προσωπική και οικογενειακή της ζωή.

Η νέα ζωή στην Κύπρο και οι σπουδές στην Ιατρική

Η Βικτώρια Δέλλα έχει εγκατασταθεί πλέον στην Κύπρο, όπου αποφάσισε να πραγματοποιήσει το όνειρό της και να σπουδάσει Ιατρική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο πατέρας της, Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος επέλεξε να τη συνοδεύσει σε αυτό το νέο ξεκίνημα, προκειμένου να τη βοηθήσει να προσαρμοστεί στη φοιτητική καθημερινότητα και στις απαιτήσεις των σπουδών της.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής εξετάζει παράλληλα τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, έχοντας πραγματοποιήσει επαφές με ομάδες στην Κύπρο. Άλλωστε, το νησί αποτελεί έναν γνώριμο τόπο για τον ίδιο, καθώς στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με την Ανόρθωση.

Φωτογραφίες: ilovestyle.com

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