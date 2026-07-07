Η 18χρονη πλέον κόρη του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα ολοκλήρωσε τον κύκλο των μαθητικών της υποχρεώσεων και πλέον είναι έτοιμη να ανοίξει τα δικά της φτερά και να σπουδάσει ιατρική στην Κύπρο.

Η Βικτώρια Δέλλα λίγες ώρες μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τα έντονα συναισθήματά της τόσο για τη μητέρα της, Γωγώ Μαστροκώστα όσο και τον πατέρα της, Τραϊανό Δέλλα.

Το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουνίου η Βικτώρια Δέλλα έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και εκεί ανέφερε πως στη σημαντική αυτή στιγμή της ζωής της ένιωθε δίπλα της τη μητέρα της, την οποία αποκαλεί «το αστέρι μου», παρά την απουσία της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον πατέρα της, Τραϊανό Δέλλα, τον οποίο ευχαρίστησε για τη σταθερή στήριξη και την παρουσία του στη ζωή της.

Η ανάρτησή της

«Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου. Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα. Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα. Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του κι ένα κομμάτι από εσένα.

Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου. Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις», έγραψε στην ανάρτησή της η Βικτώρια Δέλλα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @_victoriadella

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου μετά από μια μεγάλη και γενναία μάχη που έδωσε για την υγεία της. Μάλιστα, η κόρη της ήταν εκείνη που έκανε πρώτη γνωστή την είδηση του θανάτου της, ενώ τα λόγια με τα οποία θέλησε να την αποχαιρετήσει στον επικήδειο λόγο της «ράγισαν» καρδιές.

Βίντεο από την αποφοίτηση της Βικτώριας Δέλλα

govastiletto.gr -Γωγώ Μαστροκώστα: Ο επικήδειος λόγος της κόρης της & του Τραϊανού Δέλλα