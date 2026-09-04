Στιγμιότυπα από τις διακοπές της μοιράστηκε η 18χρονη Βικτώρια Δέλλα, καθηλώνοντας τους ακολούθους της με την κομψότητά της. Η μοναχοκόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα πόζαρε τόσο με casual beachwear look όσο και με ένα βραδινό set με κοντό τοπ και μακριά φούστα.

Η ομοιότητα με την εκλιπούσα μητέρα της είναι εντυπωσιακή, με τα βλέμματα να στέκονται στα εκφραστικά της μάτια, τα πλούσια καστανά μαλλιά και τον αέρα που αποπνέει μπροστά στον φωτογραφικό φακό.

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