Πέρασαν επτά χρόνια από την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Γιάννης Μακρής και η Βικτώρια Καρύδα δεν έχει σταματήσει στιγμή να τον σκέφτεται.

Θυμίζουμε στις 31 Οκτωβρίου 2018, ο Γιάννης Μακρής δολοφονήθηκε εν ψυχρώ έξω από το σπίτι τους στη Βούλα. Ο επιχειρηματίας είχε δεχτεί πυροβολισμούς από επαγγελματία εκτελεστή, με τις κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν καρέ-καρέ το σοκαριστικό περιστατικό. Παρά τις έρευνες και τις καταδίκες που ακολούθησαν, η Βικτώρια Καρύδα έχει δηλώσει πολλές φορές πως θεωρεί ότι ο «εγκέφαλος» της δολοφονίας κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος.

Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία από ευτυχισμένες στιγμές με τον εκλιπόντα επιχειρηματία, συνοδεύοντάς τη με ένα emoji ραγισμένης καρδιάς.

Η Βικτώρια Καρύδα σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Πρωινό είχε περιγράψει με συγκλονιστικό τρόπο την απώλεια του άντρα της.

«Σαν να ήταν χθες. Δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα. Όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος από μία αρρώστια ή λόγω ηλικίας, κάπως το δέχεσαι. Στον θάνατο του άντρα μου δεν θα δεχθώ ποτέ αυτό που έχει γίνει. Είναι ο άγγελός μου, πάντα θα τον σκέφτομαι» είπε η ίδια.

Όσο για το αν θα μπορούσε να ξαναφτιάξει τη ζωή της, είχε απαντήσει με ειλικρίνεια: «Είναι στο χέρι του Θεού. Πιστεύω πάρα πολύ. Μπορεί να το πάθουμε αυτό το συναίσθημα, μπορεί και όχι. Είχα κάνει μικρές σχέσεις πριν τον άντρα μου, αλλά έτσι όπως ερωτεύτηκα τον άντρα μου δεν έχω ερωτευτεί άλλον άντρα».

