Η Βίκυ Χατζηβασιλείου εξέφρασε δημόσια τη θλίψη και την αγανάκτησή της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα, αλλά και για την απώλεια των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τα πύρινα μέτωπα, συνοδεύοντάς τες με ένα συγκινητικό μήνυμα αφιερωμένο στους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά μάχη με τις φλόγες, βάζοντας ακόμη και τη ζωή τους σε κίνδυνο για να προστατεύσουν συνανθρώπους τους και το φυσικό περιβάλλον.

Στην ανάρτηση έγραψε:

Σήμερα οι λέξεις μοιάζουν πολύ μικρές μπροστά στην απώλεια. Καίγονται κι αυτές.

Τρεις άνθρωποι που φόρεσαν τη στολή του πυροσβέστη με πίστη στο καθήκον, δεν γύρισαν ποτέ σπίτι. Έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν – τη ζωή τους – για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και τον φυσικό πλούτο της πατρίδας μας.

Κάθε φορά που μια φωτιά ξεσπά, κάποιοι άνθρωποι δεν σκέφτονται τον κίνδυνο. Τρέχουν προς αυτόν. Και αυτό απαιτεί θάρρος που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Σήμερα δεν αποχαιρετούμε μόνο τρεις πυροσβέστες. Αποχαιρετούμε τρεις ανθρώπους με όνειρα, οικογένειες, αγαπημένα πρόσωπα που θα τους περιμένουν για πάντα.

Η σκέψη είναι στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε όλους όσοι συνεχίζουν αυτή τη στιγμή να δίνουν τη δική τους μάχη με τις φλόγες.

Ας τους κρατήσουμε στη μνήμη μας όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε φορά που θα αντικρίζουμε ένα δάσος όρθιο, μια ανθρώπινη ζωή ασφαλή, έναν τόπο που σώθηκε, χάρη στη δική τους αυταπάρνηση.

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ. 🖤🖤🖤

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