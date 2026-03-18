Η Βίκυ Χατζηβασιλείου ήταν καλεσμένη στο διαδικτυακό podcast «Εσύ τι μουσική ακούς;», όπου μίλησε για τον καλό της φίλο και συνάδελφο, τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών, μετά από έμφραγμα.

Αναφερόμενη στην απώλεια του δημοσιογράφου, η Χατζηβασιλείου εξομολογήθηκε: «Δεν σταμάτησε από την τηλεόραση. Ο Γιώργος ετοίμαζε την καινούργια του εκπομπή. Αλλά σίγουρα μπήκε σε έναν άλλον βιορυθμό που ήταν τελείως διαφορετικός από αυτόν που είχε συνηθίσει τα τελευταία 37 χρόνια.

Ξαφνικά έπρεπε να ξυπνάει νωρίς και να κοιμάται άλλες ώρες. Αυτό όλο είναι στρεσογόνο για τον οργανισμό, στρεσογόνο για την καρδιά και ο Γιώργος έφυγε από την καρδιά του. Καταλάβατε; Εγώ τα συνδέω. Όχι μόνο γιατί του στερήθηκε το “Καλημέρα Ελλάδα” (σίγουρα τον πόνεσε και τον στεναχώρησε πολύ) αλλά ήταν και το βιολογικό κομμάτι».

Σε ερώτηση για τη συμβουλή που της είχε δώσει και κρατά ακόμη, η Βίκυ Χατζηβασιλείου τόνισε: «Ο Γιώργος μου έμαθε να σέβομαι την αλήθεια και τον τηλεθεατή. Πάντα δουλεύαμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θα τον ξεχάσω, όχι μόνο εγώ, κανένας δεν θα τον ξεχάσει. Ήταν δάσκαλος και δημιουργός».

Η εξομολόγηση της ηθοποιού αναδεικνύει τον σεβασμό και την αγάπη που είχε ο κόσμος της τηλεόρασης για τον Γιώργο Παπαδάκη, καθώς και τη σημασία που είχε για εκείνον η μακροχρόνια πορεία του στον χώρο.

Govastiletto.gr – Βίκυ Χατζηβασιλείου: Τα λόγια του Φοίβου Παπαδάκη στην κηδεία του πατέρα του που την συγκίνησαν