Μια ιδιαίτερη και φορτισμένη στιγμή μοιράστηκε η Βίκυ Χατζηβασιλείου στη συνέντευξή της στην Espresso. Η παρουσιάστρια περιέγραψε τον διάλογο που είχε με τον Φοίβο Παπαδάκη κατά τη διάρκεια του τελευταίου αποχαιρετισμού στον πατέρα του, Γιώργο Παπαδάκη, αποκαλύπτοντας τα λόγια συμπαράστασης που αντάλλαξαν σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή.

Σε ερώτηση πότε μίλησε τελευταία φορά με τον Φοίβο, αποκάλυψε: «Στην εκπομπή του και την επόμενη μέρα που με πήρε να με ευχαριστήσει, και ξέρετε, εγώ είχα βαθιά αγάπη για τον Γιώργο. Και δεν ήξερα αν εκείνος είχε τόσο βαθιά. Όταν όμως πήγα στην κηδεία και συναντήθηκα με τον γιο του τον Φοίβο, τον οποίο τον ήξερα από μικρό και είχα να τον δω πολλά χρόνια, μου είπε κάτι που με συγκίνησε πάρα πολύ.

Μου λέει “ο μπαμπάς μου σου είχε πολύ μεγάλο σεβασμό και αγάπη, ήσουν ένα από τα τρία άτομα για τα οποία μιλούσε με τόσο θετικά λόγια. Και το έκανε μέσα στο σπίτι”. Οπότε, αυτό με βεβαίωσε ότι ήταν αμοιβαία αυτή η αγάπη τελικά».

Τα λόγια της Χατζηβασιλείου στην κηδεία του Παπαδάκη

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Παπαδάκη επί 9 χρόνια, βρέθηκε στο τελευταίο αντίο προκειμένου να αποχαιρετήσει τον φίλο και συνεργάτη της. Η ίδια, φανερά συγκινημένη και αναστατωμένη, μίλησε στην κάμερα του Action 24.

«Ο Γιώργος ήταν η καθημερινή συνήθεια όλης της Ελλάδας και τώρα θα είναι η μεγάλη απώλεια όλης της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε μαζί το “Καλημέρα Ελλάδα” με τον Γιώργο, ήμουν εκεί από την πρώτη εβδομάδα, δημιουργήσαμε μαζί κάτι που δεν πίστευε κανείς ότι θα περπατήσει στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη στη χώρα αυτή. Δεν το πίστευε κανείς, ο Γιώργος το πίστευε από την αρχή. Εγώ πίστευα στον Γιώργο γιατί ήταν ένας… λέω “ήταν” και δεν το πιστεύω.

Ήταν ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος, κρατάω ότι ήταν πολύ αφοσιωμένος στη δουλειά του, ότι έβαζε ψυχή σε οτιδήποτε έκανε και αυτό να το καταλάβουν και οι νεότεροι ότι για να πετύχεις πρέπει να βάλεις πραγματικά ψυχή, χρόνο και αφοσίωση διαφορετικά δεν προχωράς και δεν έχεις αποτελέσματα. Ο Γιώργος μας το δίδαξε αυτό σε όλους. Τον ευχαριστώ για όλα όσα έχω μάθει, για όλα όσα μοιραστήκαμε για τις ωραίες και τις δύσκολες στιγμές. Είναι μια δύσκολη απώλεια. Από εκείνον θα μου λείψει εκείνος» είπε η Βίκυ Χατζηβασιλείου με τρεμάμενη φωνή.

