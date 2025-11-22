Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου μίλησε στην εκπομπή «Το ’Χουμε» του ΣΚΑΪ και ξεκαθάρισε, για ακόμη μία φορά, ότι το «Πάμε Πακέτο» ανήκει οριστικά στο παρελθόν, παρά την αγάπη του κόσμου που συνεχίζει να της το υπενθυμίζει σε κάθε της βόλτα.

«Ο κόσμος που με συναντά μου μιλάει ακόμη για το “Πάμε Πακέτο”, το βλέπουν ξανά και ξανά. Δεν πρόκειται όμως να το κάνω ξανά. Κάποια πράγματα πρέπει να τελειώνουν στην ώρα τους», ανέφερε με σαφήνεια η παρουσιάστρια, τονίζοντας πως αν ήταν να συνεχιστεί με άλλο πρόσωπο, αυτό θα είχε ήδη συμβεί.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως, αν επιστρέψει τηλεοπτικά, θα ήθελε να το κάνει με κάτι εντελώς διαφορετικό: «Δεν θα μπορούσα να γυρίσω με το ίδιο προϊόν. Αν επανέλθω, θα είναι με κάτι νέο, το έχω ήδη στο μυαλό μου, αλλά φοβάμαι πως αυτό που σκέφτομαι δεν το αντιλαμβάνονται οι διευθυντές προγράμματος. Μέχρι στιγμής δεν έχω δεχτεί κάποια πρόταση».

Η ίδια δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει παρακάτω και να αναζητήσει μια νέα τηλεοπτική σελίδα που να την εκφράζει.