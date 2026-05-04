Η Βίκυ Χατζηβασιλείου μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα, και ξέσπασε για τις κατηγορίες ότι κάνει ταξίδια με χρήματα της Περιφέρειας.

Για τα παραπάνω, την κατηγόρησε ο περιφερειακός σύμβουλος, Δήμος Κυριλίδης. Σε επικοινωνία που είχε ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος με τον Δήμο Κυριλίδη, ο ίδιος υποστήριξε:

«Για τα συγκεκριμένα ταξίδια τα οποία ανέφερα και απάντησε η κυρία Χατζηβασιλείου σε όσα ήθελε, μπορεί κάποιος να ανατρέξει στα προφίλ κοινωνικής της δικτύωσης και να δει ποια ταξίδια έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα, η κριτική έχει γίνει στην Αντιπεριφέρεια Τουρισμού, της οποίας προϊσταμένη είναι η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, η κυρία Βίκυ Χατζηβασιλείου, και όποιος μπορεί να ανατρέξει θα δει τα συγκεκριμένα πράγματα: για Κάννες, για Βενετία, και για άλλα ταξίδια που έχουν γίνει, όπως στο Τόκιο. Το ζητούμενο είναι να γνωρίζουμε τι αποτελέσματα έχει αυτό και τι αποτύπωμα έχει είτε στον νομό Πέλλας είτε σε άλλα μέρη τα οποία εκπροσωπεί η Αντιπεριφέρεια».

Ακόμα, ο ίδιος ανέφερε: «Και το ζητούμενο είναι, τι αποτελέσματα έχουν όλα αυτά για την Αντιπεριφέρεια που εκπροσωπεί η κυρία Βίκυ Χατζηβασιλείου. Μα συγγνώμη, στο Τόκιο δεν πήγε; Στην Ινδία δεν πήγε; Αυτά δεν είναι ταξίδια; Ή για παράδειγμα το ότι υπήρχε ένταλμα πληρωμής για να βγει βίζα για το Las Vegas… Όλα είναι αναρτημένα στη Διαύγεια, υπάρχουν αποστολές και της Αντιπεριφέρειας και της κυρίας Αντιπεριφερειάρχη, και το ζητούμενο είναι, τι αποτύπωμα έχει αυτό για την Αντιπεριφέρεια την οποία εκπροσωπεί η κυρία Αντιπεριφερειάρχης. Έχετε δει εσείς κάποιο φεστιβάλ παγκόσμιο να γίνεται στην Πέλλα;».

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου βγήκε, λίγο μετά, σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή, αναφέροντας:

«Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε στον κόσμο ότι εγώ δεν ζήτησα ποτέ το βήμα, μου ζητήσατε να βγω στην εκπομπή και το έκανα. Δεν ζήτησα βήμα από κανέναν συνάδελφο, παρότι έχω τόσο καλές σχέσεις με όλους, γιατί όλη αυτή η πορεία τόσα χρόνια ήταν καλή και ηθική. Και πάνω σε αυτό λοιπόν θέλει να πατήσει ο συγκεκριμένος κύριος, που δεν θέλω ούτε να λέω το όνομά του, γιατί αυτό επιδιώκει, προσπαθεί να γίνει γνωστός εις βάρος μου, εις βάρος μιας περσόνας που έχει δουλέψει 30 χρόνια και έχει χτίσει αυτή την εικόνα με τόσο κόπο, και λέει τις απόλυτες ανακρίβειες.

Λοιπόν, με κατηγόρησε προσωπικά μες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι έχω κάνει ταξίδια. Στη Σαγκάη δεν έχω πάει στη ζωή μου, στο Ντουμπάι δεν έχω πάει ποτέ, στην Κύπρο δεν έχω πάει, στη Βαρκελώνη δεν έχω πάει, στη Φρανκφούρτη δεν έχω πάει, στη Βαλένθια δεν έχω πάει, στη Βαρσοβία δεν έχω πάει. Λοιπόν, ανέμιζε τα χαρτιά και τώρα ήρθε η ώρα να τον αποδομήσουμε. Διότι βασίστηκε σε ψεύδη, ισχυρίζεται ψευδείς δηλώσεις, προκειμένου να πάρει δημοσιότητα, γιατί ο συγκεκριμένος κύριος θέλει να βάλει υποψηφιότητα.

Ε, δεν θα γίνω εγώ το όχημα, αγαπητέ Γιώργο, ενώ δεν έχω κάνει τίποτα απολύτως μεμπτό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού εκ του νόμου εκ του νόμου οφείλει να εκπροσωπεί ενεργά την περιοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν βασικό εργαλείο στρατηγικής προβολής. Παρόλα αυτά, απ’ τις 52 αποστολές που γίναν τον περασμένο χρόνο, συμμετείχα μόνο στις 8. Ακριβώς επειδή μαζί με την κυρία Περιφερειάρχη, την κυρία Αηδονά, έχουμε αποφασίσει μια πολύ συνετή και πολύ μαζεμένη στρατηγική εξωστρέφεια, και έχουμε περικόψει πάρα πολύ τον προϋπολογισμό της Αντιπεριφέρειας Τουρισμού.

Θέλω να σας πω ότι η Αντιπεριφέρεια Τουρισμού Θεσσαλονίκης έχει τον χαμηλότερο προϋπολογισμό από κάθε Αντιπεριφέρεια Τουρισμού στη χώρα. Δεν μπορεί να αφήνουμε να εκπροσωπείται π.χ. η Τουρκία στα διεθνή φόρα ή η Αλβανία, που οψίμως έχει πολύ μεγάλη προβολή, και να αφήσουμε τη δική μας περιοχή χωρίς εκπροσώπηση». Μάλιστα, τόνισε ότι θα πρέπει να προσέξει τι λέει, γιατί η Περιφέρεια θα κινηθεί νομικά εναντίον του.

