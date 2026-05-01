Η Βίκυ Φλέσσα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» με αφορμή τη νέα της εκπομπή στην ΕΡΤ, αναφερόμενη τόσο στην πορεία της στη δημόσια τηλεόραση, όσο και στην προσωπική της ζωή.

Η ίδια εξήγησε γιατί θεωρεί δύσκολο να μεταφέρει το ίδιο concept σε ιδιωτικό κανάλι, τονίζοντας: «Δε νομίζω ότι τα ιδιωτικά κανάλια έχουν πολύ ενδιαφέρον για την ιστορία… Έχω εκπαιδευτεί στους ρυθμούς της δημόσιας τηλεόρασης και σε αυτές τις απαιτήσεις. Η ιδιωτική τηλεόραση έχει άλλα δεδομένα».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν όταν μίλησε για τα εγγόνια της, αποκαλύπτοντας τον ενεργό ρόλο που έχει στη ζωή τους: «Δόξα τω Θεώ τα εγγόνια μου είναι δυο υπέροχα αγόρια. Ο Λεωνίδας είναι 3,5 ετών και ο Λουκάς τον Ιούλιο θα συμπληρώσει τα 2».

Μάλιστα, όπως είπε, έχει αναλάβει και έναν ξεχωριστό ρόλο στην ανατροφή τους: «Όπως αντιλαμβάνεστε, έχω αναλάβει τη γλωσσική τους εκπαίδευση».

Κλείνοντας, η Βίκυ Φλέσσα περιέγραψε με τρυφερότητα τη σχέση της με τα παιδιά, σημειώνοντας πως η επαφή μαζί τους λειτουργεί αναζωογονητικά: «Είναι για μένα μια μορφή αναγεννήσεως αυτή. Ξανανιώνεις όταν είσαι κοντά στα παιδιά».

