Λίγο πριν «πετάξει» για Μιλάνο, η Βίκυ Καγιά έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η παρουσιάστρια δεν δίστασε να απαντήσει στα πρόσφατα ψευδή δημοσιεύματα περί κρίσης στον γάμο της με τον Ηλία Κρασσά, ο οποίος πέρασε τις διακοπές του Πάσχα στον Πόρο.

Η Βίκυ Καγιά εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τα αναληθή δημοσιεύματα γύρω από την προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι είναι ανεπίτρεπτα επειδή μπορεί να επηρεάζουν τα παιδιά της που τα διαβάζουν.

«Πολλές φορές έχουν γραφτεί πράγματα μέσα στα χρόνια και αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Απλά υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά. Τα παιδιά μου που έχουν μεγαλώσει…και είναι λίγο άσχημο να γράφονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και είναι και λίγο ανεπίτρεπτο αν με ρωτάτε, διότι, όταν δεν υπάρχει κάποιος λόγος… Και όταν δεν υπάρχει ένας ουσιαστικός λόγος να γράψεις κάτι τέτοιο τόσο άσχημο και βαρύ… γιατί να το κάνεις;

Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Από την άλλη, τι να κάνουμε ρε παιδιά, υπάρχουν και χειρότερα. Ανοίγεις τις ειδήσεις κάθε μέρα και βλέπεις τι συμβαίνει και πιάνεται η καρδιά σου. Όμως όχι, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό, γιατί τα παιδιά μας είναι μεγάλα. Και διαβάζουν και ακούν και συζητάνε πράγματα, γονείς, φίλοι, στο σχολείο, και δεν είναι ωραίο πράγμα να γίνεται αυτό» τόνισε η Βίκυ Καγιά.

Govastiletto.gr – Βίκυ Καγιά – Ηλίας Κρασσάς: Αγκαζέ σε χαλαρή βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας