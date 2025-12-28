Η Βίκυ Καγιά μίλησε για τα μελλοντικά της σχέδια στην τηλεόραση κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», αποκαλύπτοντας παράλληλα τους λόγους που αποφάσισε να απομακρυνθεί προσωρινά από τη μικρή οθόνη.

Η παρουσιάστρια τόνισε πως αυτή η περίοδος της απουσίας της την έχει βοηθήσει να επιστρέψει σε εκείνη που πραγματικά είναι.

«Η τηλεόραση δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να αποστασιοποιηθεί για να επανασυνδεθεί με τον εαυτό της και την προσωπική της ενέργεια.

«Όταν κλείνουν κάποιοι κύκλοι, δεν γυρνάω πίσω. Δεν έχει να κάνει με πρόσωπα ή κανάλια. Απλά εγώ έχω φύγει ενεργειακά από αυτό το πράγμα», πρόσθεσε, αναφερόμενη και στην αποχώρησή της από το πρωινό.

Η Βίκυ Καγιά δήλωσε πως θα ήθελε να ασχοληθεί ξανά με τη μόδα, αλλά με κάτι εντελώς νέο που θα αποτελέσει πρόκληση για εκείνη και δε θα θυμίζει προηγούμενες εμπειρίες.

Σχολίασε επίσης πως η Μπέττυ Μαγγίρα θα ταίριαζε ιδανικά στο «Shopping Star», χάρη στο στυλ, τη γνώση της στη μόδα και το χιούμορ της.

