Η Βίκυ Καγιά, μετά από 2,5 χρόνια αποχής από την τηλεόραση, βρέθηκε σήμερα καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno του MEGA και μίλησε για τη συνεργασία της με το STAR και τους λόγους που αποφάσισε να απομακρυνθεί.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο εξομολογήθηκε ότι η απομάκρυνσή της ήταν αποτέλεσμα συνθηκών που επηρέαζαν την καθημερινότητά της και τη δημιουργία αρμονικού κλίματος στον χώρο εργασίας: «Ξαφνικά υπήρξε μια συνθήκη όπου δεν ήξερες τι είναι ναι και τι όχι. Άρχισα να μην εμπιστεύομαι και να ψάχνω τα πράγματα σε βάθος. Είναι δύσκολο να χρειάζεται καθημερινά να εξηγείς ότι δεν είσαι ελέφαντας. Δεν ασχολούμαι με τοξικότητα, όσα νούμερα κι αν κάνει, αν δεν υπάρχει διάθεση για αλλαγή», τόνισε.

Η Καγιά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πικρία ή μίσος προς κανέναν: «Θα μπορούσα να συνεργαστώ ξανά με το STAR μόνο αν υπάρξει νέα αρχή και από τις δύο πλευρές. Δεν θέλω συνεργασίες μονόπλευρες. Τα 2,5 αυτά χρόνια έγιναν προτάσεις για μόδα, πρωινά και talk shows, αλλά ήταν πρότζεκτ που δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω, καθώς θέλω εξέλιξη και όχι επανάληψη του παρελθόντος».

Σχετικά με την τηλεοπτική της ταυτότητα, η Βίκυ Καγιά τόνισε: «Η μόδα είναι το DNA μου. Ό,τι έχω κάνει, το έχω απολαύσει, αλλά η αισθητική και η στάση μου προέρχονται από τη μόδα. Χωρίς τις ομάδες και τους ανθρώπους που με στήριξαν δεν θα υπήρχε τίποτα».

