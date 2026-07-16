Τη Μύκονο επέλεξε και φέτος για τις καλοκαιρινές της διακοπές η Βίκυ Καγιά, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια βρέθηκε στο «νησί των Ανέμων», συνεχίζοντας μια αγαπημένη της καλοκαιρινή συνήθεια, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Ο φωτογραφικός μας φακός την απαθανάτισε πάνω σε σκάφος την ώρα που απολάμβανε τη θάλασσα και τον ήλιο. Η Βίκυ Καγιά επέλεξε ένα κομψό μαύρο μαγιό, ολοκληρώνοντας ένα διαχρονικό καλοκαιρινό look που τράβηξε τα βλέμματα.

Χαλαρή και ευδιάθετη, πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές στο Αιγαίο, απολαμβάνοντας τις ομορφιές της Μυκόνου και τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις.

Πηγή: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

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