Μια σπάνια και χαλαρή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησε πρόσφατα η Βίκυ Καγιά, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Μπιάνκα.

Μαμά και κόρη περπάτησαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, απολαμβάνοντας τον χρόνο τους μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις και έντονα φώτα.

Οι δυο τους εμφανίστηκαν χαμογελαστές και ευδιάθετες, σε μια εικόνα που αποπνέει απλότητα και ζεστασιά.

Αυτό που δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν το πόσο έχει μεγαλώσει η μικρή Μπιάνκα, η οποία πλέον συνοδεύει τη μητέρα της στις βόλτες της σαν…μικρή δεσποινίδα.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση επιβεβαιώνει πως για τη Βίκυ Καγιά, η οικογένεια παραμένει πάντα προτεραιότητα, ακόμα και όταν επιλέγει να μοιραστεί μικρά κομμάτια της ζωής της δημόσια.

Πηγή: NDP Photo Agency

