Η Βίκυ Καγιά ζει στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας στις Γαλλικές Άλπεις, συγκεκριμένα στο πολυτελές χιονοδρομικό Κουρσεβέλ, μαζί με τα δύο της παιδιά, τη Μπιάνκα και τον Κάρολο Ηλία.

Στα social media, η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες με stylish ski look, χαμογελαστή στο χιονισμένο τοπίο, ενώ τα παιδιά της φαίνεται να απολαμβάνουν παιχνίδια στο χιόνι και χαλαρές οικογενειακές βόλτες.

Το Κουρσεβέλ αποτελεί δημοφιλή επιλογή για πολλούς celebrities από Ελλάδα και εξωτερικό, συνδυάζοντας εντυπωσιακές πίστες σκι, πολυτελή σαλέ και μοναδική αλπική ατμόσφαιρα.

Η Βίκυ Καγιά επέλεξε τον προορισμό κυρίως για να περάσει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή του χειμώνα.

