Βίκυ Καγιά: Η χαλαρή βόλτα στη Βουλιαγμένη με την 11χρονη κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά

Η μικρή είναι το πρωτότοκο παιδί της Βίκυς Καγιά από τον γάμο της με τον ιδιοκτήτη των Fresh, Ηλία Κρασσά, με τον οποίο έχουν και ένα γιο, τον 8χρονο Κάρολο.

«Το να είσαι γονιός είναι μια μόνιμη κατάσταση εξέλιξης και παρακολούθησης και αυτοαποδοχής» επισήμανε η Βίκυ Καγιά σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Μάλιστα, αναφερόμενη στα παιδιά της, Μπιάνκα, και τον μικρότερο Κάρολο, ανέφερε:

«Η Μπιάνκα μού λέει ότι είμαι “αρχαία” και ότι αυτά που φοράω δεν είναι πολύ κουλ. Βέβαια, όταν με βλέπει στη σκηνή, της αρέσω καλύτερα, γιατί έχει μπει και το make up και τα μαλλιά».

Φωτογραφία: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Βίκυ Καγιά – Ηλίας Κρασσάς: Οικογενειακές διακοπές στην Αίγυπτο