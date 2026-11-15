Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026,
Lifestyle

Βίκυ Καγιά: Η χαλαρή βόλτα στη Βουλιαγμένη με την 11χρονη κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά

Το απόγευμα της Κυριακής 8 Νοεμβρίου...
Βασίλης Κοντζεδάκης
15.11.2026 | 14:00 UPD:15.11.2026, 13:22
Βίκυ Καγιά: Η χαλαρή βόλτα στη Βουλιαγμένη με την 11χρονη κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά

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Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr εντόπισε, το απόγευμα της Κυριακής 8 Νοεμβρίου, την 48χρονη παρουσιάστρια – μοντέλο, Βίκυ Καγιά στη Βουλιαγμένη με την 11χρονη κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά.

Η μικρή είναι το πρωτότοκο παιδί της Βίκυς Καγιά από τον γάμο της με τον ιδιοκτήτη των Fresh, Ηλία Κρασσά, με τον οποίο έχουν και ένα γιο, τον 8χρονο Κάρολο.

«Το να είσαι γονιός είναι μια μόνιμη κατάσταση εξέλιξης και παρακολούθησης και αυτοαποδοχής» επισήμανε η Βίκυ Καγιά σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Μάλιστα, αναφερόμενη στα παιδιά της, Μπιάνκα, και τον μικρότερο Κάρολο, ανέφερε:

«Η Μπιάνκα μού λέει ότι είμαι “αρχαία” και ότι αυτά που φοράω δεν είναι πολύ κουλ. Βέβαια, όταν με βλέπει στη σκηνή, της αρέσω καλύτερα, γιατί έχει μπει και το make up και τα μαλλιά».

Φωτογραφία: NDP Photo Agency

 

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