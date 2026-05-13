Η Βίκυ Καγιά μίλησε, το πρωί της Τετάρτης 13/5, στην κάμερα της «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην έκπληξη που έκανε με τα παιδιά της στον Ηλία Κρασσά, για τον εορτασμό 50 χρόνων ζωής.

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έκλεισε τα 50 προχθές. Του την κάναμε την έκπληξη, τον γιορτάσαμε προχθές τον μπαμπά μας, ήρεμα και οικογενειακά».

Τον τελευταίο καιρό, είχαν κυκλοφορήσει διάφορα δημοσιεύματα που ήθελαν τη σχέση του ζευγαριού να διανύει περίοδο κρίσης.

Η Βίκυ Καγιά αναφέρθηκε δημόσια σε αυτές τις φήμες ιδιαίτερα ενοχλημένη.