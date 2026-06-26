Τις τελευταίες ημέρες η Βίκυ Καγιά βρίσκεται στη Μύκονο, συνδυάζοντας δουλειά και διασκέδαση.

Η παρουσιάστρια και fashion expert βρέθηκε στο νησί των Ανέμων ως καλεσμένη της Armani Beauty, μαζί με γνωστά μοντέλα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ίδια συμμετείχε στα events του ιταλικού brand τα οποία έδωσαν στους φιλοξενούμενους μια γερή γεύση από το τι σημαίνει καλοκαίρι στην Μύκονο.

Μετά το πάρτι στο διάσημο Sea Satin όπου η Βίκυ Καγιά ξεσάλωσε με σπάσιμο παικτών και τσιφτετέλι στο τραπέζι, το πρόγραμμα περιλάμβανε κρουαζιέρα στα καταγάλανα νερά.

Η κάμερα του Mykonos Live TV την απαθανάτισε στην Ψαρρού, λίγο πριν επιβιβαστεί στο σκάφος της κρουαζιέρας. Φορώντας καφέ κροπ πουκάμισο που το συνδύασε με μακριά μπεζ φούστα και κρατώντας μια τεράστια ψάθινη τσάντα παραλίας η πρώην κριτής του GNTM παρέδωσε μαθήματα στυλ.

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr -Βίκυ Καγιά: Το «καυτό» τσιφτετέλι πάνω στο τραπέζι που άναψε φωτιές στη Μύκονο