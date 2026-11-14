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Η Βίκυ Καγιά απολαμβάνει μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία γεμάτη εικόνες, ιστορία και οικογενειακές στιγμές, και ταξίδεψε στην Αίγυπτο μαζί με τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, και τα δύο τους παιδιά, την Μπιάνκα και τον Κάρολο. Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από εντυπωσιακά στιγμιότυπα από την επίσκεψή τους στα εμβληματικά μνημεία του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού.