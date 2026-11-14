Στις φωτογραφίες που ανέβασε, η Βίκυ Καγιά ποζάρει χαμογελαστή και εμφανώς ενθουσιασμένη με φόντο τις επιβλητικές Πυραμίδες της Γκίζας και τη Μεγάλη Σφίγγα, αποτυπώνοντας τη μαγεία της ερήμου κάτω από τον αιγυπτιακό ήλιο. Πιστή στο ανεπιτήδευτο και κομψό της στυλ, επέλεξε για την ξενάγησή της άνετα, γήινα κομμάτια, συνδυάζοντας την πρακτικότητα που απαιτεί ένα τέτοιο ταξίδι με τη γνώριμη fashion αισθητική της.

Μαζί της σε κάθε βήμα βρίσκονται ο Ηλίας Κρασσάς και τα παιδιά τους, με την 11χρονη Μπιάνκα και τον 8χρονο Κάρολο να δείχνουν συνεπαρμένοι από την επαφή τους με ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου.

Η δημοσίευση συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες likes και σχόλια από επώνυμους φίλους και ακολούθους, που έσπευσαν να τους ευχηθούν καλό ταξίδι και να θαυμάσουν το μαγευτικό τοπίο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)

govastiletto.gr – Βίκυ Καγιά – Ηλίας Κρασσάς: Σπάνια κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι – Πού βρέθηκαν;