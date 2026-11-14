Η Βίκυ Καγιά και ο Ηλίας Κρασσάς πραγματοποίησαν μια χαλαρή εξόρμηση για αγορές, απολαμβάνοντας λίγο χρόνο μαζί, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια, που διατηρεί μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της ένα στιγμιότυπο από την κοινή τους επίσκεψη σε γνωστό κατάστημα.

Στη φωτογραφία που ανέβασε μέσα από Instagram Story, η Βίκυ Καγιά ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, κρατώντας τις σακούλες με τις αγορές της.

Η Βίκυ Καγιά και ο Ηλίας Κρασσάς έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν την προσωπική ζωή τους μακριά από την έντονη δημοσιότητα, ωστόσο χωρίς να λείπουν οι στιγμές που μοιράζονται από την καθημερινότητά τους.

Οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά, την Μπιάνκα και τον Κάρολο, που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.

govastiletto.gr – Βίκυ Καγιά: Αιχμές για πρώην συνεργάτες της – «Έχω φύγει από όλο αυτό και δεν με αφορά, αυτό αισθάνομαι»