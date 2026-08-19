Η Βίκυ Καγιά εθεάθη σε πολύ τρυφερές στιγμές με τον Ηλία Κρασσά σε παραλία της Μυκόνου, ανταλλάσσοντας φιλιά στο στόμα και αγκαλιές με τον σύζυγό της.

Η 48χρονη, που επισκέπτεται συχνά το νησί είτε για επαγγελματικούς σκοπούς είτε για διακοπές με την οικογένειά της, φωτογραφήθηκε με τον αγαπημένο της μέσα στο νερό, με τους δυο τους να είναι ιδιαίτερα διαχυτικοί μεταξύ τους.

Σε άλλο στιγμιότυπο, η Βίκυ Καγιά κάθεται σε ξαπλώστρα και ο σύζυγός της σκύβει για να τη φιλήσει ξανά στο στόμα, ενώ σε άλλες εικόνες η ίδια παρουσιάζεται να περπατά μόνη της.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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