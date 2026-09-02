Στη Βενετία βρέθηκε η Βίκυ Καγιά, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στην ιταλική πόλη και μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την απόδρασή της.

Η παρουσιάστρια και fashion expert δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα άλμπουμ με στιγμιότυπα από τη διαμονή της.

Ανάμεσα σε αυτά, ποζάρει πάνω σε σκάφος με φόντο το ηλιοβασίλεμα, απολαμβάνει το ρόφημά της σε ένα καφέ, ενώ φωτογραφίζεται και σε γραφικά σημεία της Βενετίας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, την παράσταση έκλεψε για ακόμη μία φορά το στιλ της. Με τις επιλογές της, η Βίκυ Καγιά απέδειξε πως ακόμη και στις πιο χαλαρές στιγμές της διατηρεί την elegant αισθητική που τη χαρακτηρίζει.

«Καρτ-ποστάλ από τη Βενετία!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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