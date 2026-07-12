Η Βίκυ Καγιά επέλεξε να γιορτάσει τα φετινά της γενέθλια με ένα οικογενειακό ταξίδι σε ελληνικό νησί, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, και τα δύο παιδιά τους.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε, το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από τις στιγμές χαλάρωσης που απολαμβάνει με την οικογένειά της.

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε, η Βίκυ Καγιά ποζάρει σε ειδυλλιακά τοπία, ενώ δεν λείπουν οι εικόνες με τον Ηλία Κρασσά και τα παιδιά τους.

Αν και η ίδια δεν αποκάλυψε σε ποιο ελληνικό νησί βρίσκονται, οι αναρτήσεις της αποπνέουν καλοκαιρινή διάθεση, με φόντο τη θάλασσα, τις όμορφες παραλίες και στιγμές οικογενειακής ξεγνοιασιάς.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)

Η Βίκυ Καγιά και ο Ηλίας Κρασσάς παντρεύτηκαν στις 18 Ιουλίου του 2014 στο Παρίσι και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά: την Μπιάνκα – Αλεξάνδρα, που γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 2015, και τον Κάρολο – Ηλία, που γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2018.

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