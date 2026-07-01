Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε καλεσμένη στο Happy Day και αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν πριν από λίγους μήνες, τα οποία την ήθελαν να έχει χωρίσει από τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά.

Όπως αποκάλυψε, οι πληροφορίες ήταν εντελώς ψευδείς, ενώ όταν επικοινώνησαν με το συγκεκριμένο site για να ζητήσουν διόρθωση, η απάντηση που έλαβαν την άφησε άφωνη.

«Ήταν κάτι εντελώς ανυπόστατο. Επικοινωνήσαμε με το site για να τους πούμε ότι δεν γίνεται να γράφονται τέτοια πράγματα, ειδικά όταν υπάρχουν και δύο παιδιά. Η αρχισυντάκτρια είπε στον συνεργάτη μου πως “δεν μπορώ να διαψεύσω τον εαυτό μου, αυτό έγραψα”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Βίκυ Καγιά εξήγησε πως εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στον γάμο της, καθώς με τον σύζυγό της ήταν συνεχώς μαζί και μάλιστα είχαν περάσει μαζί τις ημέρες του Πάσχα.

Παράλληλα, τόνισε πως στο παρελθόν δεν έμπαινε στη διαδικασία να απαντά σε ανάλογα δημοσιεύματα, όμως πλέον νιώθει την ανάγκη να το κάνει, καθώς τα παιδιά της έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και μπορούν να διαβάσουν όσα γράφονται.

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