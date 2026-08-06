Στη Μύκονο απαθανατίστηκε η Βίκυ Καγιά μαζί με την κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά, σε χαλαρές στιγμές δίπλα στο κύμα. Μετά τις βουτιές τους στη θάλασσα, οι δυο τους περπάτησαν ξυπόλυτες στην άμμο, τραβώντας τα βλέμματα των παπαράτσι. Η Βίκυ Καγιά παρέδωσε για ακόμα μία φορά μαθήματα στυλ, επιλέγοντας ένα αέρινο εμπριμέ φόρεμα πάνω από το μαγιό της, μαύρα γυαλιά ηλίου και ανεπιτήδευτο wet look.

Από την άλλη η Μπιάνκα Κρασσά επέλεξε ένα πολύχρωμο καλοκαιρινό φόρεμα, με τις δυο τους να κινούνται χαλαρές στον χώρο και να απολαμβάνουν την ηλιόλουστη ημέρα στο νησί των Ανέμων.

Η Βίκυ Καγιά αξιοποιεί το διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις περνώντας χρόνο με την οικογένειά της, κρατώντας ωστόσο τις περισσότερες προσωπικές τους στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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