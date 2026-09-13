Στη Βενετία βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Βίκυ Καγιά, με αφορμή την παρουσία της στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της πόλης.

Η παρουσιάστρια και fashion expert ταξίδεψε στην Ιταλία και έδωσε το «παρών» σε ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά events, απολαμβάνοντας την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η Βίκυ Καγιά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το ταξίδι της, δίνοντας μια γεύση από τις στιγμές που ζει στη Βενετία.

Με φόντο τα κανάλια και το ιδιαίτερο σκηνικό της ιταλικής πόλης, η ίδια ξεχώρισε για ακόμη μία φορά με τις στιλιστικές της επιλογές, αναδεικνύοντας το προσωπικό της στυλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)

Govastiletto.gr – Βίκυ Καγιά στη Βενετία: Το beauty look που ξεχώρισε