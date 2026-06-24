Η Βίκυ Καγιά βρίσκεται στη Μύκονο συνδυάζοντας δουλειά με διασκέδαση.

Αναλυτικότερα η παρουσιάστρια και fashion expert ταξίδεψε στο Νησί των Ανέμων ως καλεσμένη μεγάλου οίκου μόδας, συμμετέχοντας σε ένα λαμπερό event που συγκέντρωσε πρόσωπα από τον χώρο της μόδας και των media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η βραδιά συνεχίστηκε σε γνωστό στέκι της Μυκόνου, όπου η Βίκυ Καγιά άφησε στην άκρη το αυστηρό επαγγελματικό πρόγραμμα και αφέθηκε στους ρυθμούς της μουσικής. Όπως φαίνεται και στα βίντεο που μοιράστηκε η ίδια στα social media, η παρουσιάστρια και πρώην κριτής του GNTM ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετη, χορεύοντας ασταμάτητα με την παρέα της και απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της βραδιάς.

Η Βίκυ Καγιά δεν δίστασε να ανέβει στα τραπέζια, να χορέψει τσιφτετέλι και να δώσει τον δικό της ρυθμό στο πάρτι, αποδεικνύοντας πως ξέρει να διασκεδάζει με την καρδιά της όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Χαμογελαστή και ευδιάθετη, έκλεψε τα βλέμματα με την ενέργεια και τη θετική της διάθεση, παραμένοντας στο κέντρο της διασκέδασης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

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