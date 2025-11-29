Ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε την Βίκυ Κάβουρα σε μια πρωινή βόλτα στο κέντρο της Γλυφάδας μαζί με την 1,5 έτους κόρη της.

Η μικρή, καρπός της σχέσης της ηθοποιού με τον διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιώργο Τζαβέλλα, φαίνεται να απολαμβάνει τις χαλαρές στιγμές με τη μαμά της.

Το ζευγάρι επέλεξε για την κόρη τους δύο ονόματα: Ματθίλδη, προς τιμήν της μητέρας του Γιώργου, και Ραφαηλία.

Η βόλτα τους στο κέντρο της Γλυφάδας ήταν γεμάτη casual διάθεση, αποδεικνύοντας ότι η καθημερινότητα με μικρό παιδί μπορεί να είναι όσο γλυκιά και χαλαρή χρειάζεται.

Η Βίκυ Κάβουρα είχε δηλώσει πρόσφατα σε συνέντευξή της: «Γέννησα με καισαρική και λίγο πρόωρα. Μπαίνοντας μέσα έκλαιγα και έλεγα φοβάμαι, φοβάμαι. Μπήκα σαν παιδάκι και βγήκα γυναίκα, δεν φοβούμουν τίποτα».

